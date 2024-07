Ondata di calore: domani giornata critica. Come affrontare il caldo

In vista delle giornate più calde di questa ondata di calore sulla Regione Campania, come preannunciato dal tecnico meteorologo Giuseppe Stabile, l’Asl Salerno, ha stilato una sorta di vademecum con 8 consigli da seguire per affrontare il caldo.

Prima di tutto, bisogna assicurarsi di bere a sufficienza e mantenere il corpo idratato. Bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno è fondamentale, soprattutto nelle ore più calde, anche quando non si ha sete. Evitare di bevande ghiacciate prima e dopo i pasti, ma anche eccessivamente zuccherate, così come gli alcolici e le bevande contenenti caffeina.

È importante anche fare attenzione all’alimentazione: consumare cibi freschi e facilmente digeribili, ricchi di acqua, e evitare cibi pesanti e ricchi di grassi. Inoltre, è fondamentale conservare correttamente gli alimenti, specialmente per evitare la formazione di batteri a causa del caldo.

Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde, per chi può farlo, e preferire ambienti ombreggiati e ventilati. Anche vestirsi con abiti leggeri e di colore chiaro, in fibre naturali che favoriscono la traspirazione, può aiutare a mantenere il corpo fresco.

Infine, è importante prendersi cura anche degli animali: assicurarsi che abbiano sempre a disposizione acqua fresca e evitare di portarli fuori nelle ore più calde, per proteggerli dall’asfalto rovente e dal rischio di colpi di calore.

Seguendo queste semplici regole e adottando comportamenti corretti, è possibile affrontare al meglio le giornate più calde e proteggere la propria salute e quella degli animali.