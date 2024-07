Provincia di Matera: truffano anziana a Irsina facendosi consegnare gioielli per 70mila euro

In provincia di Matera, a Irsina, sono state segnalate due persone sospette ai Carabinieri, che si sono prontamente attivati organizzando mirati servizi di vigilanza per setacciare le aree indicate.

I Carabinieri hanno poi individuato due uomini sospetti uscire dall’abitazione di un’anziana signora con un borsone. Durante il controllo, i Carabinieri hanno trovato monili in oro del valore di 70.000 euro.

La signora anziana ha riferito che poco prima era stata contattata da un falso maresciallo che, informandola di un incidente stradale in cui era coinvolto il figlio, le chiedeva denaro da consegnare a un presunto collega. I due uomini, provenienti dalla Campania, sono stati arrestati in flagranza per truffa aggravata e condotti presso la casa circondariale di Matera in attesa di giudizio, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera, prontamente informato dai militari.

Le segnalazioni dei cittadini si sono rivelate fondamentali. L’opera di sensibilizzazione e prevenzione promossa dalla Prefettura, dalle Forze dell’Ordine, dai comuni e dalle organizzazioni sociali, in particolare le parrocchie, ha dimostrato la sua efficacia.