Rifiuti speciali interrati nell’area di un’azienda zootecnica a Roccadaspide: sequestri e denunce

I Carabinieri del NOE di Napoli insieme al personale della Stazione Carabinieri di Roccadaspide, e con la collaborazione del personale dell’Asl Salerno e dell’ARPA Campania, nel corso di un controllo finalizzato al rispetto della normativa ambientale hanno eseguito un sopralluogo nei pressi di un’azienda zootecnica per l’allevamento di suini, ubicata nel Comune di Roccadaspide, già oggetto di sequestro per illecita gestione dei rifiuti liquidi provenienti dall’attività zootecnica, smaltiti mediante sversamento nel prospiciente corpo idrico superficiale, confluente nel fiume Calore.

Le successive verifiche hanno consentito di riscontrare, lungo tutta la superficie aziendale ed in alcuni terreni limitrofi, residui di rifiuti speciali di provenienza industriale, costituiti prevalentemente da plastiche, stoffe, nonché scarti delle attività di costruzione e demolizione. I conseguenziali approfondimenti svolti sempre dai Carabinieri del NOE di Napoli, collaborati dal XXI Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano di Caserta, consistiti di attività di scavo, eseguiti mediante l’utilizzo di mezzi d’opera forniti dall’esercito, hanno consentito di rinvenire, tombati nella proprietà, ingenti quantitativi di rifiuti speciali, anche pericolosi, di provenienza industriale, costituiti da scarti della lavorazione dell’industria tessile, scarti e residui plastici, sacchetti di rifiuti solidi urbani, scarti di pneumatici e rifiuti combusti, verosimilmente inizialmente confezionati in balle. L’ARPA Campania contestualmente alle attività di scavo ha effettuato la caratterizzazione dei rifiuti. Le attività di scavo proseguiranno, anche nei prossimi giorni, anche per verificare l’eventuale compromissione del terreno, in termini di inquinamento. Il titolare dell’azienda zootecnica è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti. L’odierna operazione si inserisce nell’ambito di una più ampia manovra che l’Arma dei Carabinieri, attraverso i Reparti speciali per la Tutela Ambientale, ha adottato nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata ambientale e nelle attività di prevenzione degli illeciti ambientali e del traffico di rifiuti sul territorio nazionale.