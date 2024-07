Salerno città sicura: arrivato il portale della Protezione civile

Basta un semplice smartphone per collegare il Comune di Salerno ai cittadini e ai turisti, per rimanere aggiornati sulle criticità, sulle condizioni meteo della città, rischi ed eventi naturali in tempo reale.

Il collegamento è immediato: basta visitare il sito dell’ente di via Roma e nella sezione dedicata si trova subito il portale, che funge da base per la comunicazione.



Ieri il Comune di Salerno ha attivato il portale di Protezione Civile, pensato per migliorare il rapporto quotidiano con i cittadini e garantire una città più sicura e accessibile. Alla presentazione presso Palazzo Guerra erano presenti il sindaco Vincenzo Napoli, l’assessore alla sicurezza Claudio Tringali, la dirigente del settore ambientale Paola Valvo, il responsabile emergenze Roberto Nobile e altri dirigenti coinvolti nel progetto finalizzato al miglioramento della sicurezza di cittadini e turisti.

“Il portale ha una duplice funzione: da un lato, informare i cittadini sul piano di protezione civile, dall’altro, fungere da base comune per le competenze dei vari settori operativi sul territorio”, hanno dichiarato da via Roma. “È importante sottolineare la totale riservatezza dei dati: non vengono registrati i dati dei cittadini che accedono al portale”, ha spiegato Nobile. “Il portale fornisce immediatamente informazioni anche dalla Regione Campania su meteo, eventi naturali e rischi. Vuole fare di più: unire tutte le informazioni del nostro Comune e fornire aggiornamenti su strade chiuse, allerta meteo, incendi e altre criticità”.

A breve, il portale sarà una base informativa per altri settori come le politiche sociali e offrirà dettagli sul piano di protezione civile. “Abbiamo lavorato molto per questo portale, che sarà aggiornato quotidianamente”, ha dichiarato l’assessore Tringali. “Avrà anche connettività con altri strumenti come il geoportale dell’urbanistica e, presto, con la toponomastica, per avere un quadro completo in caso di emergenza. Ci saranno collegamenti anche con le politiche sociali per conoscere le associazioni presenti in città”.