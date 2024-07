Scontro tra due camion sull’A2: coinvolto un 57enne di Teggiano 

Questa mattina all’alba, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord, all’altezza di Campagna un camionista di Teggiano, di 57 anni, ha perso il controllo del mezzo scontrandosi con un altro mezzo pesante. L’impatto è stato molto violento, tanto che la cabina del mezzo alla cui guida vi era il camionista valdianese è andata completamente distrutta. Entrambi i conducenti dei mezzi pesanti, miracolosamente, sono usciti illesi dalle cabine dei camion. Qualche livido ed escoriazione e naturalmente tanta paura. Entrambi sono stati trasportati al vicino ospedale “luigi Curto” di Polla per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente la Polizia Stradale per i rilievi necessari e per stabilire la dinamica del sinistro ed il personale Anas, che hanno prestato i primi soccorsi ai due camionisti, allertato i soccorsi e provveduto a ripristinare velocemente la sicurezza per circolazione del traffico.