Una 17enne denuncia di essere stata violentata in discoteca ad Agropoli

Una ragazza di 17 anni, è stata violentata da quattro giovani, nel corso di una serata in discoteca. Questo è quanto denunciato dalla 17enne. La giovane transgender, residente ad Eboli ma in vacanza ad Agropoli pare fosse uscita con un amico sabato sera per trascorrere una serata di divertimento, i due conoscevano bene il locale e si sono concessi alcuni drink e secondo il racconto della ragazza, avrebbero assunto anche droghe leggere.

Al termine della serata, mentre si trovavano all’esterno del locale, la minore sarebbe stata avvicinata da quattro ragazzi che poi l’avrebbero molestata. Nonostante i suoi tentativi di resistere, sarebbe stata sopraffatta e abusata, l’incubo durato oltre mezz’ora, è terminato quando la giovane è riuscita a far scattare l’allarme.

È stata lei stessa a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine una volta arrivata all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove si trova per le cure del caso. Le indagini sono in corso per identificare e arrestare i responsabili.