“Ma che vuò?” in uscita oggi il nuovo singolo dell’artista salese Totino Melillo

Girato nel cuore pulsante di Scario e realizzato con la preziosa collaborazione non solo dei ristoratori locali, ma anche di residenti di tutte le età, da 0 a 100 anni, “Ma che vuò?” è il nuovo singolo di Totino Melillo che torna sulla scena dopo il successo di “Cagna ‘stu disco” del 2019. Le riprese del videoclip hanno trasformato il piccolo borgo marinaro in un vero e proprio set cinematografico e una palestra creativa a cielo aperto tra workshop, tavoli di co-progettazione e talk comunitari volti a promuovere e valorizzare il territorio di Scario e l’indotto turistico.

Il nuovo singolo del musicista salese si inserisce nell’ambito dell’esperimento sociale ideato dall’estro creativo di Luigi Cartolano, denominato “Tutto-Live” che ha lo scopo di catturare l’autenticità e l’imprevedibilità del vivere comunitario. “La vita, come la musica, è piena di imprevisti e questo videoclip celebra proprio l’imprevedibilità degli eventi, rendendo ogni momento unico e irripetibile”- ha dichiarato l’ideatore del progetto, legato all’artista da un’amicizia fraterna.

Da “Tutto-Live” a “Cuccio-Live”, a sottolineare il contributo inestimabile dei bambini non solo nel videoclip, ma in generale nella costruzione della società di domani, passando per un “detox digitale” che ha coinvolto artista ed entourage al completo in queste settimane di riprese. Non si pensi a semplici sigle, sterili acronimi, ma veri e propri stili di vita che auspicano la creazione di una rete comunitaria solida riaccendendo quelle connessioni umane che il mondo digitale ha in parte soppiantato.

Grande attesa, dunque, per il nuovo singolo di un artista che sin dall’inizio ha saputo esprimere il territorio attraverso l’arte canora, questa volta misurandosi con un progetto coraggioso e innovativo e offrendo a tutti la possibilità di dialogare con questo luogo straordinario che è Scario. “Ma che vuò?” sarà disponibile dal primo pomeriggio di oggi sul canale ufficiale dell’artista Totino Melillo e sui canali social.