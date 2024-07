Due strutture turistiche sono finite sotto sequestro a Capaccio Paestum

Due strutture turistiche ricettive, il “Mia Resort” e “Maragià”, ubicate in località Laura a Capaccio Paestum, sono state poste sotto sequestro dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli.

I proprietari delle due strutture sono stati indagati per lottizzazione abusiva di terreni demaniali in un area sottoposta a vincolo paesaggistico. Gli indagati avrebbero effettuato interventi edilizi in assenza del titolo autorizzativo e del prescritto parere paesaggistico, trasformando in maniera irreversibile una vasta area posta ai margini della spiaggia di Capaccio.

Secondo l’ipotesi accusatoria le strutture sono arrivate a coprire circa 45.000 mq, rispetto ai 30.000 dichiarati nelle concessioni edilizie rilasciate tra il 1998 e il 2001, per ampliare alcuni locali, come l’area ristorazione, piscine e parchi giochi. Entro il 16 agosto dovranno avvenire le operazioni di sgombero di persone e cose.