Premio Terre del Bussento 2024: le Eccellenze si riuniscono a Sapri

Nelle incantevoli terre di Sapri, si avvicina l’atteso momento di celebrare le personalità di spicco che, con il loro talento e impegno, hanno lasciato un segno nei rispettivi settori. Il Premio Terre del Bussento, ideato da Matteo Martino, si prepara ad accogliere undici illustri premiati nella sua nona edizione, che si terrà il 22 luglio sul Lungomare Italia.

L’evento, reso possibile grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Sapri, dell’Assessorato al Turismo, Spettacolo e Cultura, e della Camera di Commercio di Salerno, vede in prima fila enti come Fenailp – Sede Provinciale di Salerno, Confesercenti – Sede Territoriale Sapri e Golfo di Policastro, e Confcommercio – Provincia di Salerno. La produzione è curata dal Consorzio GruppoEventi per l’Associazione Terre del Bussento.

Tra i protagonisti della serata, si distinguono nomi illustri come Ornella Muti, Sigfrido Ranucci, Pino Aprile, Francesco Laurenzi, Klaus Davi, Giuseppe Manilia, Danilo Bertazzi, Marzia Roncacci, Daniele Mocio, e Giacomo Cesare Avanzi. Sarà inoltre conferito un Premio alla memoria a Franco Di Mare. La conduzione sarà affidata a Grazia Serra, già insignita di un premio nella Winter Edition del Premio Terre del Bussento 2024.

Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, si mostra entusiasta nel commentare l’importanza di un evento che celebra l’impegno, la passione e il talento di figure di spicco, offrendo ispirazione e arricchimento alla comunità. Grazie all’apporto e al sostegno delle istituzioni locali e degli enti coinvolti, il Premio Terre del Bussento continua a crescere ed affermarsi come uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate locale.

.