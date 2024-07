Dramma della solitudine a Vibonati. Un 73enne è stato trovato morto nella sua abitazione di Via Ariosto, dopo alcuni giorni in cui non era stato visto né raggiunto telefonicamente. Il sindaco Manuel Borrelli ha allertato i soccorsi. L’uomo è stato trovato privo di vita nel letto, presumibilmente da tre o quattro giorni per cause naturali.