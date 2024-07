A Salerno completati i primi interventi di risanamento delle ripe

Sono stati completati i primi interventi di risanamento delle ripe limitrofe ai tratti di strade di Giovi Bottiglieri, Giovi San Nicola e Giovi San Bartolomeo. In seguito agli eventi meteo eccezionali del 21 e 22 dicembre 2019, alcune pareti rocciose risultavano pericolanti e per questo motivo il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, sulla base delle verifiche territoriali post evento, trasmise alla Regione Campania una tabella relativa agli interventi necessari da effettuare. I lavori, finanziati dalla Regione Campania, riguardano, nello specifico, il risanamento delle ripe limitrofe ai tratti delle strade di Giovi, in quanto rientranti tra le opere per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connessi all’evento.

Si tratta, pertanto, di interventi di sistemazione e messa in sicurezza del fronte del pendio a monte della strada consistenti in:

pulizia e scotico delle parti superficiali instabili e messa in opera di un sistema geocomposito antierosivo con sovrapposto rafforzamento corticale costituito da una rete in acciaio a doppia torsione.