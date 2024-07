“Stop ai cantieri edili con le alte temperature”: l’appello della Filca Cisl

In provincia di Salerno il settore delle costruzioni è in forte crescita e tanti sono i cantieri aperti, con un conseguente aumento delle imprese e dei lavoratori che ad oggi sono ben oltre i tredicimila. Un settore che necessita di grande attenzione e di investimenti per la prevenzione dagli infortuni e la formazione. Le alte temperature registrate in queste settimane possono rappresentare dei seri rischi per l’incolumità di lavoratori e lavoratrici pertanto se non vengono adottate tutte le misure necessarie quali aumentare le pause per il recupero delle forze fisiche, consultare sempre il rappresentante dei lavoratori sulla Sicurezza e quello dei lavoratori nei confronti dell’impresa in merito alla riorganizzazione dell’attività, utilizzare abbigliamento traspirante e di colore chiaro, dispositivi di protezione individuale in modello estivo come le scarpe, creme protettive, e predisposizione di zone ombreggiate per le pause e per il pranzo.

Inoltre Giuseppe Vicinanza, segretario organizzativo Filca Cisl Salerno precisa: “ Non bisogna dimenticare che l’Inps dà la possibilità di bloccare i lavori nei cantieri e ricorrere alla Cassa integrazione quando la temperatura è pari a 35 gradi, o, se inferiore, ci sia un alto tasso di umidità. A tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici nei cantieri auspichiamo che sia rispettata l’ ordinanza numero 1 dell’11luglio 2024 della Regione Campania contenente “Disposizioni in materia di attività lavorative nel settore edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole” valevole fino al 31agosto 2024, salvi successivi provvedimenti, che dispone il divieto di lavoro nei settori agricoli”.