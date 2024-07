Auto si spezza in due e prende fuoco. Grave un giovane a Sassano

Stava guidando una Alfa Romeo 166 in località San Rocco quando, per cause ancora oggetto dei Carabinieri dell’Aliquota di Sala Consilina, ha perso il controllo dell’auto che ha sbattuto contro un albero e, impennando, è andata a finire nel terreno adiacente. Un drammatico incidente avvenuto forse a causa dell’alta velocità unita alla scarsa visuale della curva in questione.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi giunti sul posto con il personale medico del Suem 118 e i Vigili del Fuoco poiché il motore dell’auto, in seguito all’impatto con l’albero, è risultato completamente carbonizzato.

Miracolato il giovane sassanese al volante, il quale sembrerebbe essere uscito autonomamente dalla vettura ed essere stato successivamente trasportato all’Ospedale di Polla in codice rosso, che è risultato negativo all’alcol test. Fortunatamente dalla corsia opposta non provenivano altre vetture e i passanti che di sera sono soliti frequentare il lungofiume per una passeggiata sono riusciti a mettersi al riparo.

Tanta la paura per una comunità che troppe volte ha assistito sgomenta e inerme a drammatici incidenti stradali causa di giovani vittime. Questa volta, nonostante si sia temuto il peggio dato lo schianto, si è potuto tirare un sospiro di sollievo, tuttavia si auspica una maggiore sicurezza delle strade e prudenza alla guida per evitare eventi del genere. Sul posto presenti anche i volontari del Gruppo Civile Lucano che hanno provveduto a smistare il traffico immediatamente creatosi.