La Polizia locale di Sala Consilina individua e multa il responsabile dell’abbandono di rifiuti

Operazione della Polizia locale di Sala Consilina contro l’abbandono di rifiuti avvenuta in seguito alla triste scoperta, lungo il muro perimetrale del centro di raccolta comunale di Via Marrone, di un notevole quantitativo di rifiuti apparentemente non qualificabili tra gli “urbani”.

Allertata la Polizia Locale del Centro capofila del Vallo di Diano, gli agenti guidati dal Comandante Claudio Cioffi, hanno prontamente avviato le indagini per risalire al responsabile dell’abbandono. Il tutto è stato possibile grazie ai sistemi di videosorveglianza e fototrappole installati lungo il territorio e al rapido riconoscimento di una targa da parte della Polizia Locale di Sala Consilina.

Il responsabile è stato così denunciato all’Autorità Giudiziaria per il presunto reato di “abbandono e deposito incontrollato di rifiuto su suolo” che prevede un’ammenda da un minimo di 1.000 a un massimo di 10.000 euro, con l’obbligo della rimozione e corretto smaltimento dei rifiuti abbandonati.

L’operazione, condotta dalla Polizia Locale, è l’ennesimo risultato positivo conseguito nello svolgimento delle quotidiane attività dei caschi bianchi salesi di contrasto all’annoso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nell’ambiente urbano. Dalla sede municipale, la Polizia Locale di Sala Consilina fa sapere che le azioni di controllo sul fenomeno dell’abbandono di rifiuto proseguiranno senza sosta.