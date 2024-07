Furti di gasolio a Polla. Svuotati i serbatoi di diversi mezzi pesanti

Continua l’ondata di furti a Polla. Questa volta – ed era già capitato in passato – i ladri hanno portato via del gasolio da diversi autoveicoli. Almeno due i colpi messi a segno. In una occasione i ladri sono entrati nella sede di un’azienda di trasporti passando per alcuni terreni incolti e hanno prelevato del gasolio da alcuni pullman parcheggiati. Un danno minimo ma è stata presentata denuncia ai carabinieri della stazione di Polla.

Altro colpo simile è stato registrato in un parcheggio di un ristorante dove erano posteggiati diversi mezzi pesanti. Ancora un furto di carburante. Nelle scorse settimane si erano registrati episodi simili sempre a Polla. E sempre a Polla hanno rubato in diverse case anfore, pietre antiche e altri oggetti in rame. Diverse le indagini e le denunce. Secondo quanto emerso ci sarebbero dei sospetti. Anche la Polizia locale sta indagando con l’ausilio delle telecamere del sistema di videosorveglianza.