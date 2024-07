La rotonda di Santa Maria di Loreto a Polla sarà realtà. Presentati i lavori

Questa mattina nella sala “Casa dell’Architettura” a Polla sono stati presentati i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra la strada statale 19 “delle Calabrie” e la locale via Santa Maria di Loreto.

All’incontro – alla presenza di Forze dell’Ordine ed Istituzioni Locali – hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco di Polla Massimo Loviso, l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune Rossella Isoldi, l’assessore Vincenzo Giuliano, il Responsabile dell’Area Gestione Rete Enrico Atzeni ed il Direttore dei Lavori di Anas Luigi Di Lena.

La realizzazione della rotatoria – per un investimento complessivo di oltre 1 milione di euro – ha come obiettivo la regolamentazione dell’attuale intersezione a raso tra l’innesto della strada statale 19 “delle Calabrie” – sezione stradale tipo C1, extraurbana secondaria – e la strada locale via Santa Maria di Loreto del comune di Polla.

Tale intersezione, ad oggi, è caratterizzata da elevato traffico veicolare in corrispondenza della statale, con evidenti difficoltà per la circolazione nell’eseguire le manovra di attraversamento del traffico veicolare proveniente dalla strada comunale.

La rotatoria di progetto, presenta un diametro esterno pari a 32 metri configurandosi come “rotatoria compatta”, allo scopo di assicurare il rapido deflusso veicolare.

La realizzazione di un incrocio regolamentato da una rotatoria, presenta una serie di vantaggi tra i quali implementazione degli standard di sicurezza e percorribilità della statale, con la notevole riduzione dei cosiddetti “punti di conflitto” (si passerà dalle 32 attuali ad 8); riduzione dell’incidentalità superiore al 50% (l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli che hanno già impegnato la rotatoria ha un effetto di controllo sulla velocità dei veicoli in transito); maggiore capacità di smaltire il traffico con snellimento nella circolazione; aumento della capacità e riduzione dei tempi di attesa per l’immissione; maggiore controllo della velocità di percorrenza dell’incrocio; livellamento dei tempi di attesa fra tutti gli ingressi non essendoci priorità dei flussi diretti rispetto a quelli di svolta e di questi ultimi fra loro.

I materiali da utilizzare per la realizzazione della rotatoria nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, allo scopo di omogeneizzare le opere a farsi con quelle già esistenti, tutta la vegetazione e i materiali impiegati per la realizzazione della rotatoria saranno analoghi a quelli già presenti nella rotatoria esistente all’ingresso del comune di Polla fra la SS19, via Luigi Curto e via del Belvedere; per quanto concerne le isole di separazione sarà previsto un riempimento in prato stabilizzato.

Previsti anche opportuni impianti di illuminazione ed impianto di captazione delle acque meteoriche.

Allo stato attuale sono in corso le procedure espropriative, che – secondo i termini di Legge relativi al procedimento ordinario – possono richiedere circa 4 mesi di tempo (in caso di accettazione dell’indennità da parte delle ditte espropriate) dall’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo, avvenuto a metà luglio.

In esito a ciò, il concreto avvio dei lavori su strada è quindi fissato per il prossimo mese di gennaio.

I tempi previsti per la realizzazione dell’opera sono di 230 giorni complessivi; durante l’esecuzione delle attività è prevista la chiusure di alcuni rami con istituzioni di percorsi alternativi.