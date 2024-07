Emergenza cinghiali in Campania: una nuova fase di collaborazione tra Regione e Coldiretti

Una simbolica stretta di mano tra l’assessore all’agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, e il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli, ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo nella lotta contro l’emergenza cinghiali che affligge il territorio campano.

Questo incontro, avvenuto a Palazzo Santa Lucia, è il frutto di una mobilitazione che ha visto oltre mille agricoltori manifestare in città, esprimendo il proprio disagio e la necessità di interventi risolutivi.

La discussione si è concentrata sulle linee guida di un decreto che posiziona la Regione Campania tra le prime in Italia per quanto riguarda il contenimento della fauna selvatica. Durante l’incontro, l’assessore Caputo ha rimarcato l’impegno della Regione a fianco degli agricoltori, sottolineando come la proliferazione dei cinghiali si traduca in un’emergenza costante per le coltivazioni.

“Siamo qui per attivare tutti gli strumenti a nostra disposizione in modo tempestivo ed efficace,” ha dichiarato Caputo, ringraziando Coldiretti per il ruolo di stimolo e supporto continuo.

Il documento della Giunta, consegnato formalmente a Bellelli, include una serie di provvedimenti messi in atto per affrontare l’emergenza. Caputo ha anche invitato Coldiretti a segnalare eventuali criticità riscontrate, dimostrando una spiccata volontà di collaborazione e dialogo.

“Con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, abbiamo deciso di essere costantemente al fianco di questo comparto,” ha aggiunto l’assessore.

Ettore Bellelli ha espresso la volontà di Coldiretti di mantenere alta l’attenzione nei prossimi mesi, promettendo un’analisi approfondita del decreto ricevuto. “Vogliamo ringraziare l’assessore Caputo e la Giunta per aver messo in atto questo decreto. La nostra sfida sarà garantire che le misure siano attuate concretamente. Il contenimento dei cinghiali è essenziale per la salvaguardia delle nostre aziende agricole,” ha affermato Bellelli.

All’incontro hanno partecipato anche i presidenti e i direttori delle province campane, insieme a soci e imprenditori colpiti dai danni causati dai cinghiali. Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania, ha annunciato che durante le assemblee provinciali autunnali verrà illustrato il contenuto della delibera, sottolineando l’importanza dell’impegno collettivo per superare definitivamente questa emergenza. Nel complesso, l’avvio di questa nuova fase di collaborazione tra la Regione Campania e Coldiretti rappresenta un passo fondamentale verso la risoluzione di un problema che affligge non solo le aziende agricole ma l’intero tessuto economico e sociale della regione.