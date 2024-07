Muore schiacciato da un mezzo agricolo a San Gregorio Magno

È morto schiacciato dalla motozappa che si era ribaltato mentre ne era alla guida, un uomo di San Gregorio Magno che stava effettuando dei lavori agricoli in un terreno. L’incidente mortale è avvenuto questa mattina nel comune di San Gregorio Magno. Lo riporta il sito Anteprima24.



Per cause ancora in corso di accertamento il contadino – residente a San Gregorio Magno – era intento ad effettuare i lavori agricoli con la motozappa, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Nell’impatto, è caduto al suolo, restando schiacciato sotto il peso del mezzo agricolo ed è deceduto sul colpo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della locale stazione.