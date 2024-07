Autolinee Curcio: una sfida, cinque fasce di collegamento dal Vallo di Diano all’aeroporto di Salerno

L’11 luglio hanno preso il via le attività d’apertura dell’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi. Un obiettivo raggiunto e tanti ancora da raggiungere ma finalmente la Regione Campania può contare su un secondo aeroporto avendo mete sia nazionali che internazionali.

Le autolinee Curcio dall’11 luglio, infatti sono pronte a far decollare i propri clienti con collegamenti importanti da cinque aree tra Basilicata e sud della provincia di Salerno. Un importante obiettivo raggiunto , ma ancora tanti da raggiungere vista la nascita di una realtà, seppur importante, il secondo aeroporto nella Regione , ma ancora in corso di perfezionamento e di organizzazione.



L’amministratore delegato, dell’agenzia Viaggi Curcio, Giuseppe Curcio ha dato vita alla FlyBusLink, il servizio di Autolinee Curcio in collaborazione con le Autolinee Palmentieri, che collegano il Vallo di Diano e non solo all’aeroporto di Salerno- Costa D’Amalfi. “Malgrado le numerose criticità mostrate anche nel corso della riunione tenutasi in Provincia di Salerno con i rappresentanti di GESAC sulle mancate informazioni sui servizi che vengono assicurati ed erogati ai cittadini, dichiara Curcio, si agisce sempre in ottica di professionalità e impegno con l’auspicio di una maggiore informazione per i cittadini, affinché la realtà nata a Salerno diventi una sicurezza sempre più consolidata”