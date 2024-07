Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Casal Velino, per una coppia di anziani. I due, per cause da accertare, mentre erano a bordo della loro autovettura sono finiti fuori strada finendo nella vegetazione al di sotto della sede stradale.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania che hanno estratto i malcapitati dall’abitacolo, affidandoli alle cure del 118. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica del sinistro.