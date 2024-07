Terzo posto per il valdianese, Michele D’Onza, al Campionato Italiano Skeet FITAV

Sebbene non sia uno sport molto conosciuto nel Vallo di Diano, anche il tiro a volo ci sta regalando delle soddisfazioni con il terzo posto conquistato da Michele D’Onza al Campionato Italiano Skeet FITAV.

Lo scorso 27 e 28 luglio, a Roma, si è disputata la finale del Campionato Italiano Skeet FITAV a cui hanno partecipato anche tre giovani del Vallo di Diano: Michele D’Onza, Angelo D’Onza, che era alla sua prima competizione e Germano Arnone.

Michele D’Onza si è posizionato sul terzo gradino del podio con un risultato di 184 punti che gli permettono di andare in 1° categoria. “La gara a cui abbiamo partecipato si è svolta in due giorni ed essendo una finale richiedeva uno sforzo maggiore rispetto ad altre competizioni. È stata più impegnativa.”

“Il mio obiettivo – prosegue Michele – era quello di tornare in prima categoria dopo la retrocessione dell’anno scorso dovuta al fatto che non avevo partecipato ad alcune gare. Il prossimo traguardo è quello di raggiungere la categoria dell’eccellenza, sebbene sia molto impegnativo e richieda una grande costanza anche negli allenamenti”.

Michele D’Onza si è appassionato a questo sport fin da quando era bambino seguendo le orme del padre. Intorno ai 15 anni ha iniziato ad allenarsi anche lui ed è già da 10 anni che si dedica anche alle competizioni.

“A Sala Consilina abbiamo una struttura per allenarci in questa disciplina e nel Vallo di Diano siamo circa in 15 a praticarlo. Molti lo praticano a livello amatoriale però alcuni di noi lo fanno anche a livello agonistico. È uno sport poco conosciuto, non abbiamo tantissime possibilità però lo facciamo con grande passione.”

Il prossimo appuntamento per gli atleti del Vallo di Diano è previsto per il 7 e 8 settembre, quando parteciperanno alla gara indetta dall’ISSF (International Shooting Sport Federation).