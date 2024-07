Turismo nel Vallo di Diano. I tour operator del territorio: “Speriamo nell’aeroporto”

L’11 luglio hanno preso il via le attività di apertura dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, tra entusiasmi e scetticismi iniziali. Un obiettivo raggiunto e tanti altri da raggiungere, certo è che finalmente la Regione Campania può contare su un secondo aeroporto con mete nazionali e internazionali.

Le agenzie di viaggi del Vallo di Diano non si sono fatte trovare impreparate alle prime richieste degli utenti e, con l’auspicio che si intensifichino sempre di più con il passare del tempo, i gestori intervistati ai nostri microfoni hanno tracciato un bilancio di questa fase di rodaggio, riferendo pro e contro di quella che è risultata la realtà più desiderata, nonostante discussa, degli ultimi tempi nel nostro territorio.

Antonio Morello, titolare dell’Agenzia Master Trip di Teggiano, ha dichiarato che le prenotazioni delle ultime settimane raggiungono le dieci unità dal momento che le destinazioni attivate dall’aeroporto sono ancora esigue. Le maggiori richieste riguardano i voli per Tunisia e Grecia, in concomitanza con il periodo estivo e le destinazioni vacanziere.

Daniel Esposito, dell’Agenzia Carucci Travel di Sala Consilina, ha fornito un dettagliato resoconto delle prime partenze registrate da Salerno presso i loro uffici: 9 per Berlino, 6 per Milano, 2 per Ginevra, 8 per Londra, 5 per Bergamo, 6 per la Tunisia, 2 per Rodi e un gruppo in definizione per Torino. Una richiesta abbastanza variegata trattandosi dei primissimi voli effettuati e tenuto conto anche, come ci fa notare Daniel, che anche l’aeroporto di Salerno ha subito nei giorni scorsi il down informatico con cancellazioni e ritardi.