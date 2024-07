Confesercenti Vallo di Diano informa: pubblicato il fondo regionale per la crescita Campania

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata da Maria Antonietta Aquino, fa sapere che è stato pubblicato il nuovo bando FRC 2024 FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA CAMPANIA. Il bando mette a disposizione oltre 93 milioni di euro per sostenere le imprese (micro, piccole e liberi professionisti) della Campania nel loro percorso di crescita e innovazione. Il sostegno finanziario è strutturato come uno strumento finanziario misto che copre il 100% delle spese ammissibili. Il 50% del finanziamento è offerto sotto forma di contributo a fondo perduto, mentre l’altro 50% è fornito come finanziamento a tasso zero che ha una durata totale di 5 anni, con un piano di rimborso che si estende su 54 rate trimestrali posticipate, più un periodo di differimento di 6 mesi dalla data di erogazione dell’anticipazione.

“Il tanto atteso bando Fondo regionale per la crescita Campania è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania – spiega Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. Le domande potranno essere effettuare dal 18 di settembre e fino

al 18 ottobre. Il bando mantiene in parte alcune caratteristiche dell’edizione precedente, rafforzando il concetto dell’innovazione in tecnologie digitali e risparmio energetico, e sostenendo aziende che presentano una adeguata sostenibilità finanziaria e liquidità per l’investimento. E’ uno strumento utile per le imprese che vogliono migliorare il proprio asset organizzativo e produttivo e noi di Confesercenti saremo al fianco di chiunque voglia capirne

di più e soprattutto affrontare questo ambizioso progetto”.



Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.