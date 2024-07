Presentazione della stagione calcistica 2024-2025 dell’ASD Padula Tonino Paolini: nuovi traguardi e collaborazioni ambiziose

Lo scorso fine settimana si è svolta la tanto attesa presentazione della nuova stagione calcistica 2024-2025 dell’ASD Padula Tonino Paolini. Durante l’evento, tenutosi nella cornice suggestiva della sala Sanseverino della Certosa di San Lorenzo a Padula, è stato introdotto ufficialmente il nuovo direttivo che guiderà la Tonino Paolini verso nuovi e ambiziosi traguardi.

Il nuovo direttivo della Tonino Paolini è composto da figure di spicco del panorama sportivo locale: Carmine Cardinale assumerà la carica di Presidente, portando con sé una visione innovativa e strategica per il futuro del club; Vincenzo Lagalla sarà il nuovo Vice Presidente, con l’obiettivo di supportare la presidenza e rafforzare le relazioni interne ed esterne del club; Marco Cimino rivestirà il ruolo di Dirigente, con l’incarico di gestire e coordinare le attività operative della squadra.

Uno dei momenti più significativi dell’incontro è stato l’annuncio del nuovo rapporto di collaborazione tecnica con il Monza Academy per le stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026. Questa partnership rappresenta un’opportunità straordinaria per il calcio padulese e per l’intero territorio. Il Monza, squadra che milita in Serie A, offrirà un supporto tecnico e formativo di altissimo livello, contribuendo alla crescita professionale dei giovani calciatori locali.

Durante la presentazione, è stato introdotto il nuovo direttore sportivo, Graziano Vocca. Originario di Polla, Graziano ha trasformato il calcio da semplice passione a una carriera professionale di successo. Con esperienze che spaziano dalla promozione con il Polla fino alla Serie D, la sua esperienza sarà fondamentale per guidare la squadra nella nuova stagione.

Un altro ingresso di rilievo è quello di Ivan De Riggi, Responsabile Tecnico del Settore Giovanile. La sua figura sarà determinante per la crescita e lo sviluppo dei giovani talenti del club, garantendo un futuro solido e promettente per la Tonino Paolini.

Durante l’incontro ha preso la parola anche il Mister Bruno Mangieri, che ha salutato i presenti e augurato alla Paolini un nuovo inizio di stagione ricco di successi.

A prendere la parola è stato anche il consigliere Tommaso Pellegrino, che ha espresso il suo entusiasmo e sostegno per i nuovi progetti del club Paolini.

Il cuore pulsante del club, rappresentato dai cinque soci fondatori – Saverio Giasi, Giovanni Polito, Raffaele Sarli, Luigi Astorino, Don Giuseppe Radesca – è stato ricordato con gratitudine per il loro costante impegno e dedizione.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i membri dello staff, la cui passione e dedizione sono fondamentali per il successo dell’ASD Padula Tonino Paolini: Gianluca Vegliante, Carmine Morena, Josef Rubin, Riccardo Dede, Domenica Mumoli, Rossella Sormani, Liliana Gerbasio, Rosa Meo, Antonella Orlando, Maria Carmela Arato, Marco Pacifico, il preparatore dei portieri.

Infine, la Tonino Paolini ha espresso profonda gratitudine verso tutti gli sponsor che li sostengono ogni anno. Senza il loro contributo, molti degli obiettivi del club sarebbero irraggiungibili. Gli sponsor rappresentano un pilastro essenziale per il raggiungimento dei traguardi prefissati.

Con un nuovo direttivo, collaborazioni prestigiose e un team di professionisti dedicati, l’ASD Padula Tonino Paolini si prepara ad affrontare la stagione 2024-2025 con entusiasmo e determinazione, puntando a nuovi e ambiziosi traguardi.