Aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi”: ecco i primi voli di Ryanair

Da oggi anche Ryanair vola dall’aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno. Si inizia con il volo da e per Bergamo Orio al Serio, che è di fatto il terzo aeroporto italiano per numero di passeggeri. Da domani, invece, saranno attivati i collegamento da e per Torino mentre domenica da e per Londra (Stansted). Ryanair offrirà complessivamente 15 voli settimanali da e per Salerno.

“Salerno – hanno annunciato nei giorni scorsi i vertici della compagnia aerea – diventerà il 32° aeroporto italiano del sempre più esteso network di Ryanair, che continua ad investire, a garantire connettività e posti di lavoro più di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia. Le 3 nuove ed entusiasmanti rotte di Ryanair offriranno collegamenti diretti da Salerno a Londra Stansted, Milano Bergamo e Torino quest’estate, stimolando il turismo in entrata e le opportunità di business, oltre a fornire maggiore connettività ai cittadini e ai visitatori della Campania con le tariffe più basse d’Europa”