Ancora incendi nel salernitano. A Salerno va in fiamme la collina del Castello Arechi

Non si arrestano gli incendi nel salernitano. Nella tarda mattinata di ieri a Salerno, un vasto incendio ha interessato il monte Bonadies, sul quale sorge il Castello Arechi. Le fiamme alte e dilaganti hanno reso necessario non solo l’intervento dei Vigili del Fuoco, ma anche quello di un elicottero e di un canadair. Oltre all’ingente danno ambientale, si sono registrati disagi al traffico del centro cittadino con lo stop al transito sul viadotto Gatto, da Via Benedetto Croce fino alla galleria San Leo ed i vecchi caselli dell’autostrada, nonché via De Rienzi dal parco Persichetti. Secondo le prime ipotesi il rogo sarebbe di origine dolosa e alimentato dal vento.

Anche alle porte di Cetara, in località Fuenti, è divampato un incendio durante la notte. Il rogo, che è arrivato a lambire la statale 163 Amalfitana, ha tenuto impegnate due squadre di Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori. La statale amalfitana è tornata percorribile, anche se a sensi di marcia alternati, dalla tarda mattinata. Infine a Polla, sempre nella giornata di ieri, ha preso fuoco la montagna alle spalle del Convento di Sant’Antonio. Le operazioni di spegnimento sono state effettuate dalla squadra dell’Antincendio Boschivo, con il supporto dell’autobotte della Comunità Montana Vallo di Diano.