Si è costituito nel pomeriggio di ieri il secondo uomo al centro dell’indagine per il finto rapimento a Padula. L’uomo, un trentenne di Buonabitacolo difeso dagli avvocati Nicola Colucci e Paolo La Manna era in Irpinia e non sapeva del provvedimento cautelare nei suoi confronti. Raggiunto telefonicamente dai suoi legali si è costituito nel carcere più vicino.