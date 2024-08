Nuova giornata di gare per gli atleti campani a Parigi, vittorie e delusioni

Nuova giornata di Olimpiadi per gli atleti campani a Parigi. Giornata che, però, non sembra essere finora particolarmente proficua per i nostri atleti.

Questa mattina si sono tenute due gare di canottaggio, la otto senior maschile alle 10:20 e la quattro senza maschile alle 12:10. Il team della prima gara, formato da Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e dai campani Vincenzo Abbagnale, con Alessandra Faella al timone si è classificato quinto in 5’36″31 ed è stato purtroppo eliminato.

Il quattro senza maschile ha visto la partecipazione di Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl. La squadra è arrivata al quarto posto con un tempo di 5’55″07 nella gara vinta dagli USA. Il napoletano Giovanni Abagnale ha così commentato la gara: “Oggi è andata così, ma della strategia di gara non cambierei nulla, ci è solo mancato il rush finale. Eravamo terzi e dovevamo portarla su, non ci siamo riusciti. Normalmente noi nell’ultima parte saliamo molto e sempre di più, oggi abbiamo mancato in questo. È la terza Olimpiade che faccio e avevo tanta voglia di fare bene, ma siamo rimasti ai piedi del podio e questo mi rammarica molto”.

Molto discussa la competizione pugilistica tenutasi in tarda mattinata tra l’atleta napoletana delle Fiamme Oro Angela Carini e l’algerina Imane Khelif. Negli ottavi della categoria -66kg, Carini è stata costretta ad abbandonate la gara dopo soli 45 secondi a causa dei fortissimi colpi sferrati dalla sua avversaria. Dopo il verdetto del giudice che attribuiva la vittoria alla pugile algerina, l’azzurra si è inginocchiata sul ring e ha pianto.

“Ero salita sul ring per combattere – ha dichiarato la pugile napoletana- Non mi sono arresa, ma un pugno mi ha fatto troppo male e dunque ho detto basta”. “Esco a testa alta”, ha aggiunto l’azzurra.

Alle 17:00 si è disputato il torneo di volley Italia – Olanda. In squadra anche il libero di Piano di Sorrento Monica De Gennaro. Le atlete azzurre hanno dominato la competizione con un netto 3-0.

Vittoria anche per la pallanuoto maschile impegnati contro il Montenegro battuto 11-9. In acqua anche Alessandro Velotto e Vincenzo Renzuto Iodice.

Al momento si sta disputando una nuova gara di ginnastica artistica, finale del Concorso generale individuale femminile, a cui stanno partecipando Alice D’Amato e Manila Esposito, la seconda delle quali partenopea. Le atlete avevano già vinto uno storico argento a squadre.