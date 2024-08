Referendum abrogativo autonomia differenziata: vicino il quorum. Dove e come si vota

Dal 20 luglio è possibile votare per sostenere l’iniziativa sull’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata approvata dalla maggioranza del governo lo scorso 26 giugno. Già nelle prime settimane, anche grazie alla possibilità di votare online, il sostegno all’iniziativa per l’abrogazione è consistente: in queste ore risultano già 375mila firme, il quorum da raggiungere è di almeno 500mila. L’iniziativa sul referendum per l’abrogazione è sostenuta da CGIL, UIL e altre associazioni, così come dalle regioni Campania, Puglia, Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna. “L’approvazione della Legge sull’autonomia differenziata è un grave attacco all’impianto costituzionale del nostro Paese”, si legge sul sito del ministero della Giustizia, alla pagina dedicata all’iniziativa. “Nel proporre differenti livelli di autonomia tra le Regioni a statuto ordinario, divide l’Italia e danneggia sia il sud che il nord, impoverisce il lavoro, compromette le politiche ambientali, colpisce l’istruzione e la sanità pubblica, smantella il welfare universalistico, penalizza i comuni e le aree interne, aumenta la burocrazia e complica la vita alle imprese, frena lo sviluppo. Per tali ragioni l’abrogazione della legge si rende necessaria ed è a difesa dell’unità del Paese”. Per quanto riguarda i consiglieri regionali nostrani, sia Corrado Matera che Tommaso Pellegrino hanno espresso pieno appoggio per l’abrogazione. Secondo il capogruppo di Italia Viva: “garantire i LEP (Livelli essenziali di prestazione) è una menzogna, poiché, spiega, non ci sono i fondi per finanziarli. Molte regioni del Sud in regime di piano di rientro, sono impossibilitate a garantire una reale riorganizzazione sanitaria tale da recuperare il gap con le regioni del Nord”.

Oltre al voto nelle sedi fisiche è possibile votare anche sulla piattaforma online dedicata https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open tramite SPID, CIE per carta di Identità elettronica, CNS per Carta Nazionale dei Servizi. Selezionando il titolo dell’iniziativa referendaria , si possono visualizzare i dati della specifica iniziativa e nel caso, contribuire alla raccolta delle firme sostenendo l’iniziativa. Per farlo occorre selezionare il tasto “Sostieni iniziativa” per contribuire alla raccolta delle firme per il quesito referendario selezionato, in questo caso “Contro l’autonomia differenziata. Una firma per l’Italia unita, libera, giusta”. Per quanto riguarda il voto nelle sedi fisiche occorre presentarsi muniti di documento d’identità; nel caso del Vallo di Diano si può votare il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso il patronato della UIL a Buonabitacolo in Via Carlo Alberto dalla Chiesa ed il mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 19:00 presso il patronato della UIL a Montesano Scalo in via Garibaldi, mentre nel Comune di Polla si potrà votare presso la Biblioteca Comunale “Prof. Vincenzo Curcio” sabato 3 agosto dalle ore 18:00 alle ore 20:00 e sabato 10 agosto dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Per quanto riguarda il Comune di Teggiano si può votare presso la sede dell’ACLI Manicolorate in Via San Marco, per il Comune di Sanza sempre nella sede dell’ACLI SS Sacramento in Piazza Plebiscito.