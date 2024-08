Tragico incidente sulla Bradanica: tre vittime nella serata di ieri

Un grave incidente stradale si è verificato in provincia di Potenza nella serata di mercoledì 31 luglio, causando la morte di tre persone. Il sinistro è avvenuto sulla statale Bradanica, nel tratto compreso tra Lavello e San Nicola di Melfi.

Secondo una prima ricostruzione, due auto, una Peugeot 307 e una Toyota Yaris, si sono scontrate violentemente. A bordo della Peugeot vi erano un uomo e una donna di nazionalità georgiana, rispettivamente di 37 e 34 anni. Sull’altra vettura, una Toyota, viaggiava un uomo di 27 anni, originario di Matera. Purtroppo, nessuno dei tre è sopravvissuto allo scontro.

A causa dell’urto, una delle due auto è finita in una scarpata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente tre mezzi di soccorso del 118 e un’eliambulanza, ma nonostante i tempestivi tentativi di soccorso, due delle vittime sono decedute sul colpo, mentre la terza è morta poco dopo l’arrivo dei soccorritori a causa di un politrauma.

Per estrarre i corpi dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Melfi e Palazzo San Gervasio. Anche i Carabinieri sono accorsi sul posto per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la strada è rimasta chiusa al traffico. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.