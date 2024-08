Il comune di Sant’Arsenio chiede all’Asl l’attivazione di ambulatori di neuropsichiatria infantile

Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Sant’Arsenio, è stata votata una delibera con la quale si è fatto voti all’Asl Salerno per l’istituzione di ambulatori di neuropsichiatria infantile presso l’ospedale SS Annunziata di Sant’Arsenio.

La proposta della consigliera comunale, Rosanna Pistone, ha trovato il consenso di tutta l’assise. Si tratta di un’iniziativa che mira a garantire un supporto psicologico e sanitario adeguato ai giovani pazienti della zona, un tema cruciale in un periodo in cui la salute mentale dei bambini e degli adolescenti è sempre più al centro del dibattito pubblico.

A commento della votazione, il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, ha sottolineato il valore di questa iniziativa: “L’istituzione di ambulatori di neuropsichiatria infantile presso il nostro ospedale rappresenta un obiettivo fondamentale per il benessere dei bambini e delle bambine del nostro territorio. È essenziale che tutti i giovani, indipendentemente dalla loro situazione familiare o socioeconomica, possano accedere a cure e supporto adeguati. La salute mentale è una priorità e la nostra comunità deve essere in grado di rispondere a questa esigenza in modo efficace.”