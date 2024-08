La Polizia di Battipaglia arresta un uomo per spaccio

Continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine nell’ambito delle operazioni di prevenzione allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia, infatti, hanno arrestato, nella giornata di ieri, un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In seguito a una perquisizione domiciliare operata dalla Polizia il soggetto sarebbe stato trovato in possesso di 2,450 kg di hashish, 100 g di marijuana e di materiale per la pesatura e il confezionamento degli stessi.