L’argento del fioretto femminile alle Olimpiadi porta anche la firma della potentina Francesca Palumbo

Nel Gran Palais parigino, a coronare una giornata olimpionica ricca di soddisfazioni per il team degli atleti e delle atlete italiane anche l’argento nel fioretto firmato dalle sportive Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo. Le quattro spadaccine hanno fatto sognare gli italiani fino all’ultimo minuto, una gara straordinaria: si sono arrese solo davanti alla squadra USA che ha vinto la gara per 45-39. Dopo le delusioni nelle prove individuali della scherma in questa Olimpiade e il bronzo di Tokyo 2020 nella stessa specialità, le azzurre sono riuscite a portare il fioretto azzurro al secondo gradino del podio. Le gare che hanno portato alla medaglia d’argento hanno visto il quartetto azzurro vincere per 45 a 14 contro l’Egitto, per poi giocare una più complicata semifinale contro il Giappone, vinta dalle azzurre per 45-39.

E poi la finale, con le americane che hanno imposto la loro forza fin dai primi assalti, nonostante Errigo, Volpi, Favaretto e Palumbo abbiano dimostrato fino alla fine di voler combattere per difendere il primo posto nel ranking mondiale. Per quanto riguarda la storia sportiva della lucana Palumbo (classe ’94) questa è stata la prima Olimpiade per l’atleta: era stata scelta come riserva dal Ct Stefano Cerioni al posto di Martina Favaretto per la settima frazione della finalissima contro le americane e la prima medaglia olimpica di questi giochi per la Basilicata porta proprio la sua firma. Secondo quanto si legge sulla pagina del CONI “il fioretto è il suo linguaggio preferito, l’arma che le ha permesso di ottenere spazio nel dream team azzurro, con cui si è laureata campionessa d’Europa e del mondo a squadre”.