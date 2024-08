Wizz Air attiverà nuovi voli da Salerno-Costa d’Amalfi e Capodichino

L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi continua a guadagnare importanza. La compagnia aerea Wizz Air ha infatti appena dichiarato che da ottobre attiverà tre nuove rotte in partenza da Salerno, più una in partenza da Napoli Capodichino, potenziando la presenza della compagnia in Campania.

In particolare, partiranno da Salerno-Costa d’Amalfi voli per Budapest, Tirana e Bucarest e da Capodichino un collegamento per Sharm el-Sheikh. Tutti i voli saranno operati con gli aeromobili all’avanguardia della famiglia Airbus A320.

“Queste nuove rotte da Salerno e Napoli sono un segnale del nostro impegno continuo nel fornire opzioni di viaggio convenienti e accessibili per i passeggeri italiani“, ha dichiarato Sasha Vislaus, Corporate Communication Manager di Wizz Air. “Siamo entusiasti di espandere la nostra rete e di continuare a collegare Salerno, con il nuovo aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, e Napoli con alcune delle destinazioni più popolari in Europa.