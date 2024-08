Riapertura via Fra Generoso a Salerno: ripristinata la viabilità

È stata riaperta al traffico, in entrambi i sensi di marcia, via Fra Generoso, un’importante arteria che collega il viadotto Gatto con l’imbocco dell’autostrada, all’altezza dei vecchi caselli. La strada era stata chiusa nei giorni scorsi a causa di un incendio sviluppatosi sul Monte Bonadies, che aveva reso necessaria la chiusura di diverse strade, creando serie criticità alla viabilità cittadina.

I lavori di bonifica e messa in sicurezza delle aree interessate dall’incendio sono stati completati con successo. Le operazioni hanno incluso l’abbattimento di oltre 120 alberature, un intervento indispensabile per garantire la stabilità del costone e la sicurezza dei cittadini. Grazie a questi interventi, via Fra Generoso è stata ripristinata e resa nuovamente percorribile, migliorando significativamente la circolazione nel quartiere.

L’assessore alla mobilità Rocco Galdi ha espresso soddisfazione per il completamento dei lavori in tempi rapidi, e ha sottolineato che i lavori di bonifica e messa in sicurezza proseguono in altre aree del territorio cittadino. In particolare, per via Salvatore De Renzi sarà necessario attendere ancora un po’ prima di vedere la riapertura, poiché le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.