Ritorna il Premio “Contursi Terme – Le Terre del Benessere”

Sarà un’estate di grandi eventi quella che propone il Comune di Contursi Terme. Ad iniziare dal prestigioso Premio Contursi Terme – Le Terre del Benessere, giunto alla sua XXVIII edizione, che si concretizzerà nella serata di Gala del 6 agosto 2024, nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi.





Il Premio, nato come evento di promozione turistica della cittadina termale, nel corso degli anni si è evoluto in un’importante manifestazione culturale che valorizza le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Valle del Sele e del Tanagro, consolidando un modello organizzativo basato sulla rete e sulla coprogettazione con le amministrazioni comunali dell’area. Questo approccio ha reso l’evento un appuntamento di grande richiamo per la Valle e per l’intera provincia di Salerno.



L’evento ha registrato negli anni la partecipazione di personalità del mondo dell’informazione, dell’imprenditoria, della politica, dell’ambientalismo, del terzo settore, dell’arte e della cultura, offrendo in questo senso occasioni di confronto e scambio di esperienze. Questa interazione tra operatori del territorio e testimonial di primo piano contribuisce a diffondere un’eco positiva della Valle del Sele e del Tanagro ben oltre i confini regionali.



Quest’anno il Premio vedrà la consegna del Fauno d’argento a personalità che si sono distinte per la qualità della loro carriera e per i valori trasmessi. Tra i premiati figurano Vincenzo De Luca, Eugenia Carfora, Giovanna Sannino, Giuseppe Calabrese (Peppone), Paolo Corsini, Gian Piero Fiengo, Fabrizio Mellino, Vito Teti e Tiziana D’Angelo. Inoltre, Franco Cardini e Luciano Canfora riceveranno il premio nei prossimi mesi.



La serata di gala del 6 agosto non sarà solo premiazioni, ma anche musica e spettacolo. Sul palco del Premio si esibiranno Maldestro e Simona Molinari.





Gli eventi della città delle terme si compongono di ulteriori momenti di grande qualità che arricchiscono il cartellone 2024. Piazza Garibaldi il ritmo vivace di Serena Brancale il 5 agosto, le note avvolgenti di Raf il 7 agosto, lo spettacolo vibrante di Febbre italiana previsto l’8 agosto fino a raggiungere l’energia incontenibile e magnetica di Clementino il 9 agosto.