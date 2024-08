Novità nel calendario venatorio 2024/2025 stilato dalla regione Campania

Nuovi sviluppi per i cacciatori campani. E’ stato infatti stilato il nuovo calendario venatorio 2024/2025 con delle novità che riguardano in primo luogo la proroga delle tempistiche previste per la caccia dei cinghiali che si estende di un mese, sarà infatti possibile farlo dal 2 ottobre al 30 gennaio nell’ottica di contenere quanto più possibile la peste suina africana. L’apertura generale della caccia alla maggior parte delle specie è stata stabilita per la terza domenica di settembre, come previsto dalla Legge 157/92, mentre ci saranno cinque giornate in preapertura per corvidi e colombaccio.

Termine prefissato al 30 gennaio per quanto concerne la caccia di beccaccia, beccaccino, frullino e di un buon gruppo di specie acquatiche. In attuazione del regime di precauzione non sarà possibile cacciare la tortora ed il moriglione.