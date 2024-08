Tutto Pronto per la VII edizione del Padula MOB Festival: un’evento imperdibile di musica e integrazione

Si avvicina l’attesissima settima edizione del Padula MOB Festival, che si terrà l’11 luglio e promette di essere un evento straordinario all’insegna della musica, della multiculturalità e dell’integrazione. Nella giornata di ieri, infatti, nella spezieria della Certosa di San Lorenzo a Padula, si è svolta la conferenza stampa per presentare la settima edizione del “Padula MOB Festival”. Questo evento, diventato ormai un appuntamento fisso nel panorama culturale locale, continuerà a porre al centro della sua programmazione temi cruciali come l’integrazione, la coesione sociale, la condivisione culturale e l’approccio alla multiculturalità.

Template

Organizzato dai giovani del Forum dei Giovani di Padula, il Padula MOB Festival è il risultato di mesi di impegno e dedizione. L’obiettivo del festival è quello di creare uno spazio dove diverse culture possano incontrarsi e dialogare, promuovendo una società più inclusiva e coesa. La settima edizione sarà caratterizzata da una serie di iniziative che mirano a sensibilizzare il pubblico su queste tematiche attraverso varie forme di espressione artistica e culturale.

Tra i protagonisti dell’edizione 2024 spiccano due artisti che incarnano perfettamente lo spirito del festival:

Stephani Ojemba, in arte STE, è nata a Lagos e cresciuta da una madre single con l’aiuto di una famiglia napoletana. La sua storia personale è un esempio di fiducia e amore, valori che non sono mai mancati nella sua vita e che risuonano profondamente con i temi del Padula MOB Festival. La musica di STE, influenzata dalle sue radici e dalla sua esperienza di vita, sarà un inno all’integrazione e alla multiculturalità.

Sethu, il cui vero nome è Marco De Lauri, è un cantante e rapper italiano nato nel 1997 a Savona. Le sue influenze musicali spaziano dal punk al metal fino alla trap, creando un mix sonoro che riflette la diversità culturale e l’ibridazione dei generi musicali. La performance di Sethu promette di essere un momento di forte impatto emotivo, capace di unire pubblici diversi attraverso la musica.

L’obiettivo è quello di offrire non solo intrattenimento, ma anche spunti di riflessione e strumenti per una convivenza più armoniosa tra le diverse comunità.

Tra i presenti e sponsor dell’evento tra gli altri, anche Gianluca Vegliante dei Monaci Digitali, contribuirà a dare ulteriore risalto al festival, sottolineando l’importanza del connubio tra innovazione e cultura.

Il Padula MOB Festival si conferma come un evento di grande rilevanza culturale, capace di attrarre un pubblico variegato e di sensibilizzare su temi fondamentali per la società contemporanea. La settima edizione, grazie al lavoro appassionato dei ragazzi del Forum dei Giovani di Padula e alla partecipazione di artisti come STE e Sethu, promette di essere un’esperienza indimenticabile. L’appuntamento è per l’11 luglio, per una giornata all’insegna dell’integrazione, della cultura e della musica.

Per maggiori informazioni sul programma e sugli ospiti, è possibile visitare il sito ufficiale del Padula MOB Festival: https://www.facebook.com/PadulaMOBFestival