Campania: abbonamenti gratuiti per studenti e nuovi scuolabus

La Regione Campania ha confermato anche per quest’anno una serie di misure a sostegno dei giovani e delle famiglie del territorio regionale. E’ stata confermata, infatti, per il nuovo anno scolastico l’assegnazione gratuita di abbonamenti per il trasporto per gli studenti residenti in Campania, di età compresa tra gli 11 e i 26 anni. Gli abbonamenti saranno validi fino al 31 luglio 2025 e copriranno il tragitto dal Comune di residenza fino all’Istituto o all’Università frequentata, esclusivamente nei giorni feriali. Gli abbonamenti potranno essere sia aziendali sia integrati, a seconda se lo studente utilizzi mezzi di una sola azienda o di più aziende per il trasferimento tra casa e studio. Si tratta di una misura attiva in Campania dal 2016 che ha visto un costante aumento dei richiedenti: dai oltre 87.000 del primo anno si è arrivati a circa 137.000 nel 2024. Le candidature potranno essere presentate a partire da venerdì 9 agosto sul sito web del Consorzio UnicoCampania. E a proposito di scuola, sono più di 100 i Comuni e le associazioni di Comuni che beneficeranno della misura “Attivazione e/o potenziamento del servizio Scuolabus in Campania”. Questo intervento è fondamentale per attenuare i disagi causati dalla mancanza di scuole nelle vicinanze o dalla distanza delle istituzioni scolastiche dal territorio. Si tratta di un sostegno concreto per molti Comuni, in particolare per quelli delle aree interne, che dispongono di limitate risorse per l’acquisto di mezzi e spesso devono affrontare la sfida di servire frazioni con importanti nuclei abitativi distanti dalle scuole, talvolta situate in altri comuni.

Tra i provvedimenti varati dalla giunta regionale anche il rifinanziamento, da parte della Regione Campania del Fondo Regionale per i lavoratori delle Aziende del Trasporto Pubblico Locale, stanziando 7 milioni di euro. Questo fondo è destinato a incentivare l’esodo dei lavoratori del settore TPL che decidano di risolvere volontariamente il proprio rapporto di lavoro anticipatamente rispetto ai requisiti anagrafici e/o contributivi necessari per accedere alla pensione.