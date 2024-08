Campania: tornano i voucher per l’attività sportiva giovanile

Per l’annualità sportiva 2024-2025, la Regione Campania conferma il proprio impegno a favore della pratica sportiva giovanile, destinando 18 milioni di euro per il sostegno all’attività sportiva rivolta ai minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per le famiglie che rientrano nelle fasce di reddito medio-basse, permettendo ai giovani di accedere a esperienze sportive di qualità senza gravare sul bilancio familiare.

Il cuore dell’iniziativa è il voucher sportivo, che potrà arrivare fino a 400 euro per ogni minore. I fondi possono essere utilizzati per coprire le spese legate all’iscrizione e alla pratica di una disciplina sportiva, scelta in totale libertà dalle famiglie. Durante la richiesta del contributo, i genitori hanno la possibilità di selezionare un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) o una società sportiva dilettantistica (SSD) accreditata, rispondente ai criteri stabiliti dal Coni e dalle normative vigenti.

Le famiglie interessate dovranno seguire un procedimento semplificato per accedere al voucher, che sarà attivato tramite una piattaforma online dedicata. Sarà fondamentale rimanere aggiornati sulle tempistiche e le modalità di adesione, che verranno comunicate attraverso i canali ufficiali della Regione.