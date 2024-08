E’ stato operato e sta bene il bimbo di 9 anni di Polla con la milza rotta dopo una caduta in bici

E’ stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all’ospedale “Ruggi“ di Salerno, il bambino di nove anni di Polla, che nella serata di ieri è giunto all’ospedale “Luigi Curto“ di Polla dolorante dopo una caduta dalla sua bicicletta. Dopo i primi accertamenti da parte dei sanitari dell’ospedale valdianese si è capito che la caduta aveva provocato la rottura della milza. Quindi gli operatori sanitari dell’ospedale di Polla hanno disposto l’immediato trasferimento del bambino all’ospedale salernitano.



Giunto in serata al “Ruggì”è stato immediatamente sottoposto ad un delicato intervento di chirurgia pediatrica di rimozione della mezza. Il piccolo, ora sta bene, dovrà rimanere qualche altro giorno in ospedale in osservazione. Tira un sospiro di sollievo la comunità pollese in apprensione in queste ore per la salute del piccolo concittadino.