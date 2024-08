Ferragosto: i musei ed i siti culturali aperti nel salernitano

È stata disposta, dalla Provincia di Salerno, l’apertura straordinaria di alcuni Musei Provinciali, in occasione della giornata festiva di Ferragosto. “Rendiamo fruibili i nostri spazi museali – dichiara il Presidente Franco Alfieri – anche in momenti festivi, come la Giornata dell’Assunta, con lo scopo di intercettare i flussi turistici previsti sul nostro territorio. Durante questo ponte, Salerno e provincia ospitano visitatori anche internazionali, quindi noi come Provincia di Salerno facciamo la nostra parte tenendo aperti alcuni musei.”

Il 15 agosto rimarranno aperti: il Museo Archeologico della Lucania Occ. di Padula, la Pinacoteca Provinciale, il Museo Archeologico Provinciale di Salerno e il Castello di Arechi.

Saranno aperti anche : il ManES museo archeologico nazionale di Eboli, la Certosa di San Lorenzo Padula, il Museo archeologico Nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano e il Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno.