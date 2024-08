La Fondazione Bellisario lancia un bando per le startup al femminile

La Fondazione Marisa Bellisario annuncia un contest rivolto a tutte le startup al femminile d’Italia.

In occasione della 24ª edizione di Donna Economia & Potere, il Seminario della Fondazione Marisa Bellisario, che si terrà a Roma il 18 e 19 ottobre 2024, ospiterà “B-Factor”, un contest dedicato alle startup al femminile, giunto alla sua quarta edizione.

Tutte le donne che hanno fondato o intendono fondare una nuova realtà organizzativa, sia essa azienda o entità non-profit, sono invitate a candidarsi. Verranno privilegiate le startup innovative, ma saranno accolti e premiati anche progetti di impresa tradizionale.

Le candidature verranno esaminate da un Comitato tecnico-scientifico, che selezionerà quelle ammesse al “B-Factor”, previsto a Roma la mattina del 19 ottobre presso il Salone del Commendatore nel Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia.

Le candidature sono personali e saranno valutate secondo i seguenti criteri di: leadership, determinazione ad affrontare sfide di innovazione e responsabilità.

Le candidature potranno essere inviate entro il 2 settembre 2024 all’indirizzo email: info@fondazionebellisario.org.

“Siamo a caccia di donne che abbiano il B-Factor”, ha dichiarato Elena Salzano, referente per la Campania della Fondazione Bellisario. “Cerchiamo quel talento femminile che, promuovendo l’innovazione e la leadership, dia vita a nuove realtà organizzative, siano esse aziende o non-profit. Invito tutte le donne della Campania a farsi avanti entro il 2 settembre per essere valutate dal Comitato tecnico-scientifico di esperti e poter partecipare poi all’evento di Roma del 19 ottobre durante la 24ª edizione di Donna Economia & Potere”.

Il comitato tecnico-scientifico per questa edizione 2024 sarà composto da:

– Lella Golfo, Presidente Fondazione Marisa Bellisario

– Carlo Alberto Carnevale Maffè, SDA Professor of Strategy and Entrepreneurship, Bocconi School of Management

– Mirja Cartia D’Asero, Amministratrice Delegata Il Sole 24 Ore

– Paolo Cellini, Professore di Economia Digitale, Luiss Guido Carli

– Luigi Gallo, Responsabile BU Incentivi e Innovazione, Invitalia

– Alessio Jacona, Curatore Osservatorio Intelligenza Artificiale, Ansa.it

– Flavia Melchiorri Terribile, Vicepresidente Comitato OCSE per le politiche regionali e Coordinatrice ASviS

– Monica Mosca, Giornalista

– Claudia Pingue, Responsabile VC Technology Transfer, Cassa Depositi e Prestiti

– Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese, Intesa Sanpaolo

– Pietro Sebastiani, Ambasciatore

– Luca Tremolada, Giornalista Il Sole 24 Ore