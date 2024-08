Sala Consilina. Dopo l’appello dell’Associazione “Schierarsi”, il consiglio comunale delibera nuovamente per l’istituzione di un Commissariato di Polizia

Nello scorso mese di luglio, l’Associazione Schierarsi aveva inoltrato una richiesta al sindaco del comune di Sala Consilina, Domenico Cartolano, invitandolo ad attivarsi per diramare una nota di specificazione per sollecitare i Comuni (che non hanno ancora provveduto a produrre la delibera per la istituzione di un Commissariato di Polizia di Stato nel Vallo di Diano entro certi termini) avvertendo che in mancanza, per ragioni di sentito interesse territoriale, si andrà avanti anche in loro assenza.

Ed infatti il consiglio comunale di Sala Consilina, con una delibera datata 25 luglio 2024 ha votato nuovamente all’unanimità a favore dell’istituzione di un Commissariato di Polizia nel Vallo di Diano.

Nel corso dell’assise i consiglieri comunali hanno discusso anche sulla necessità di individuare un’eventuale sede sul territorio comunale di Sala Consilina. Nel corso della discussione il consigliere comunale Carrazza ha ricordato le precedenti delibere votate a favore dell’istituzione del Commissariato di Polizia portate in consiglio comunale dal gruppo “Rivoluzione Sala Carrazza Sindaco”, quando insomma Carrazza era all’opposizione. Delibere votate all’unanimità. Il consigliere ha inoltre aggiunto e specificato nel suo intervento: “Abbiamo, sfatato la favola di cui si diceva che i Carabinieri non volessero l’istituzione di questo Commissariato perché poteva svilire la loro figura. Non è affatto vero, perché ho contattato sia il Generale Scafuri che è il Comandante Provinciale di Potenza e sia il Comandante Provinciale di Salerno, Melchiorre, i quali hanno detto che immediatamente avrebbero fatto subito delle sollecitazioni anche loro in riferimento a una nuova delibera, proprio per l’istituzione del Commissariato”. Insomma Carrazza ha tenuto a sottolineare che le altre forze dell’ordine presenti sul territorio valdianese ne trarrebbero solo giovamento dall’istituzione del Commissariato e dalla presenza di più uomini delle forze dell’ordine a presidio del territorio, cercando anche di sfatare le voci che li dicevano contrari all’arrivo nel Vallo di Diano di agenti della Polizia di Stato. Nel suo intervento, poi, il Capogruppo di Opposizione, Michele Galiano sempre in merito alla necessità di istituire il Commissariato di Polizia ha aggiunto: “ Sarebbe un elemento fondamentale per garantire la sicurezza, di cui abbiamo assolutamente bisogno. Oggi il tema della sicurezza è particolarmente sentito, dato l’aumento dei furti e di altri illeciti. Un commissariato sarebbe certamente un deterrente efficace, e non possiamo permetterci di opporci a questa necessità”.