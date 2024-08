Tragedia sulla SS18 a Vibonati. Il sindaco Borrelli: “La Prefettura autorizzi l’installazione del tutor velocità

Un tragico incidente stradale ha segnato oggi il Comune di Vibonati, con la morte di un uomo di 86 anni lungo il pericoloso tratto della Ss18. Questo drammatico evento rappresenta il secondo grave sinistro avvenuto in pochi giorni, evidenziando ancora una volta l’estrema pericolosità di questa arteria stradale.

Nel tentativo di migliorare la situazione, il Sindaco di Vibonati, Manuel Borrelli, ha confermato che il progetto per l’installazione di un sistema di controllo della velocità era stato già stato approvato in giunta comunale nei mesi precedenti. Tuttavia, l’autorizzazione necessaria dalla prefettura di Salerno per procedere con l’implementazione di questo importante strumento è ancora in attesa, nonostante un recente sollecito presentato solo una settimana fa.

“Sono convinto che un sistema di monitoraggio della velocità media sia l’unica soluzione efficace per rendere più sicuro questo tratto stradale, garantendo la protezione dei pedoni che lo attraversano e frenando le corse spericolate durante le ore notturne,” ha dichiarato il sindaco.

Il Comune di Vibonati auspica di ottenere al più presto i necessari nulla osta per l’attuazione del progetto di controllo della velocità, con l’intento di assicurare la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni che utilizzano questa strada.