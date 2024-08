Disponibili voucher per agevolare i bambini campani a praticare sport

L’Agenzia Regionale Univerisadi per lo Sport (ARUS) ha pubblicato l’avviso pubblico per le famiglie “Voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva” per l’annualità 2024-2025. Il voucher, dell’importo massimo di € 400,00, vuole essere una agevolazione alle famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basso per sostenere le spese di iscrizione e di partecipazione dei propri figli a corsi e attività sportive.

Possono beneficiare dell’agevolazione i minori residenti in uno dei comuni della Regione Campania nella fascia di età compresa tra i 6 e i 15 anni, cittadini italiani o dell’Unione europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo o di status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e che hanno effettuato la preiscrizione presso una delle associazioni o società sportive presenti nell’elenco di quelle che hanno manifestato la propria volontà di partecipare al progetto.

Quanto alle fasce di reddito a cui si accennava prima verranno prese in considerazione domande che riportano un valore ISEE fino a 17.000,00 € se un nucleo familiare ha fino a tre figli; valore ISEE fino a 28.000,00 € se il nucleo familiare è composto da quattro o più figli. Le domande potranno essere presentate on-line sull’apposita piattaforma fino alle 23:00 del prossimo 20 settembre.