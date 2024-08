Giovane rapinata ed aggredita a Eboli: si cercano i malviventi

terni,italy march 15 2021:car of the police carabinieri parked in the city

Nella serata di ieri una giovane commerciante di 25 anni è stata rapinata ed aggredita a Eboli. La rapina- come riporta La Città- è avvenuta in un’abitazione in località Fontanelle, una zona residenziale della città.

Ad agire sono stati due uomini che si sono avvicinati alla villa a bordo di una Renault Clio. I due hanno atteso che la 25enne restasse da sola in casa per poi passare all’azione. La ragazza è stata aggredita e immobilizzata da uno dei malviventi, mentre l’altro ha agito indisturbato e messo soqquadro l’abitazione. I ladri hanno portato via diversi oggetti preziosi, tra catenine, bracciali e anelli in oro.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, guidati dal capitano Greta Gentili, che sono stati allertati dalla vittima ancora shock. Al momento sono in corso le indagini per rintracciare i ladri.