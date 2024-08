La Fondazione Vassallo porta la memoria di Angelo Vassallo in Asia con documentario “Quel che Resta”

La memoria di Angelo Vassallo, sindaco visionario e instancabile promotore del Cilento, continua a vivere e a ispirare attraverso il documentario “Quel che Resta”. Realizzato in collaborazione con il regista Luca Pagliari, il film rappresenta un omaggio alla vita e all’eredità di Vassallo, ucciso nel 2010 in circostanze ancora avvolte nel mistero. Dopo aver suscitato grande interesse in Italia, il documentario ha ora ricevuto una prestigiosa richiesta anche dal Giappone, essendo stato selezionato per l’Osaka Film Festival, una delle vetrine cinematografiche più importanti dell’Asia.

Angelo Vassallo è stato molto più di un semplice sindaco: era un visionario, un “profeta”, come lo ha definito la stampa internazionale. Durante i suoi tre mandati, ha promosso una rivoluzione culturale e ambientale a Pollica, riuscendo a conciliare lo sviluppo economico con la tutela dell’ambiente. Vassallo ha rilanciato la filiera dell’oliva cilentana, ridato vita al porticciolo del villaggio e si è fatto promotore di un’ecologia integrata, il tutto con una visione innovativa che ha avuto eco anche a livello europeo.

Tra le sue iniziative più significative, Vassallo ha istituito un Museo vivo del mare e ha firmato un’ordinanza pionieristica nel 2010, che introduceva sanzioni per chi gettava mozziconi di sigaretta a terra, dimostrando un impegno straordinario per l’ambiente e la legalità. Grazie a queste e altre azioni, Pollica è stata premiata da Legambiente e dal Touring Club come esempio virtuoso di gestione sostenibile.

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, guidata dal fratello Dario, non ha mai smesso di lottare per fare luce sui responsabili dell’omicidio di Angelo e per portare avanti il suo impegno in favore della giustizia e della verità. Il documentario “Quel che Resta” è un passo significativo in questa direzione, non solo come ricordo dei tragici eventi del 2010, ma anche come appello a un sistema giudiziario che non può rimanere indifferente.

“Portare ‘Quel che Resta’ sul palcoscenico internazionale è un modo per preservare e diffondere la storia di Angelo, una storia che alcuni hanno tentato di cancellare a Pollica,” ha dichiarato Dario Vassallo. “La memoria di Angelo vive attraverso questo film e attraverso il nostro continuo impegno per la giustizia e la verità.”

La selezione del documentario all’Osaka Film Festival rappresenta non solo un riconoscimento del valore artistico e documentaristico dell’opera, ma anche un’opportunità per far conoscere al mondo intero l’eredità di Angelo Vassallo.