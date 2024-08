Adesca una minorenne sui social a Capaccio: 40enne nei guai per violenza sessuale

Si finge fotografo sui social, adesca una 16enne e poi la porta in un hotel per abusarne sessualmente: l’ennesimo episodio di violenza sessuale che vede protagonista un 40enne. L’episodio è avvenuto lo scorso primo agosto in una struttura ricettiva di Capaccio Paestum: secondo la ricostruzione dei fatti il presunto molestatore avrebbe invitato la minorenne nell’hotel e l’avrebbe palpeggiata; quest’ultima pare si sia subito allontanata per chiamare aiuto.

Sono giunti, infatti, sul posto i carabinieri della Sezione radiomobile del Norm della Compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Giuseppe Colella che però non hanno trovato l’uomo, il quale si è dato prontamente alla fuga. I militari stanno indagando sull’identità dell’uomo anche grazie alle informazioni fornite dalla struttura ed è indagato per violenza sessuale su minore secondo il codice penale.