Contro le stragi del sabato sera, il progetto di Carabinieri, associazioni ed enti locali in Costiera Amalfitana

Al via il 14 agosto l‘iniziativa “Bevi consapevole”, nata con l’obiettivo di prevenire gli incidenti

stradali dovuti all’abuso di alcool e aumentare la consapevolezza, in particolare nei giovani, sul tema del consumo responsabile di sostanze alcoliche.

I Carabinieri del Comando Compagnia di Amalfi e il Rotary Club Costiera Amalfitana,

unitamente al Dipartimento Dipendenze dell‘ASL Salerno, hanno messo a punto un progetto

comune per ridurre questi rischi programmando una serie di presìdi notturni nelle aree della movida in Costiera Amalfitana, dove chi lo desidera potrà sottoporsi gratuitamente all’alcool test, accertando così le proprie condizioni prima di mettersi alla guida.

L‘idea progettuale è nata durante gli incontri sulle tematiche della legalità tenuti dall‘Arma

dei Carabinieri in un Istituto di istruzione Superiore di Amalfi. È in tale contesto che un

giovane, dialogando con il Capitano dei Carabinieri sui limiti che la legge pone a chi beve alcool e vorrebbe mettersi alla guida, ha domandato se bere un bicchiere di birra o uno Spritz preclude la possibilità di guidare. La risposta? Dipende innanzitutto dall‘età, ma anche da molte altre variabili.

Ciò che è certo – ha affermato il Capitano Bonsignore, Comandante della Compagnia Carabinieri di Amalfi – è che la domanda ha manifestato con una certa evidenza il bisogno urgente di far comprendere ai ragazzi gli effetti in concreto che l‘alcool produce sull‘organismo, effetti che spiegano il senso dei limiti tabellari imposti dal Codice della Strada a chi si mette alla guida. Oggi, nel dialogo con le nuove generazioni, è oltremodo importante spiegare e dare ragione del senso delle cose per giungere ad una accettazione consapevole delle norme.

Per tale ragione l‘Arma dei Carabinieri di Amalfi, coinvolgendo alcune associazioni ed enti del territorio costiero, si è fatta promotrice di questa iniziativa per fornire ai giovani che

volontariamente si sottoporranno al test una consulenza qualificata sia sugli effetti che l’uso di sostanze alcoliche produce nell’organismo, in particolare quando si guida, sia sul relativo

quadro normativo e regolamentare vigente, così da rafforzare in loro quella consapevolezza che costituisce premessa al rafforzamento del senso di responsabilità e dei valori di cittadinanza attiva.



I Carabinieri garantiranno un appoggio logistico, sensibilizzando i giovani sulle norme del

Codice della Strada e sui rischi della guida in stato di ebbrezza, il Rotary Club Costiera

Amalfitana garantirà personale medico volontario per spiegare ai giovani gli effetti delle

sostanze alcoliche sull’organismo, la Rete Farmacie Costa d’Amalfi fornirà gratuitamente

l’etilometro e i kit monouso sterili per effettuare i test, il Comitato Croce Rossa Italiana della

Costiera Amalfitana garantirà personale volontario, gazebo e auto medica, e i locali Forum dei Giovani contribuiranno a creare un‘atmosfera di piacevole intrattenimento volta ad esaltare il carattere preventivo dell‘iniziativa e attrarre i giovani.

Un lavoro di squadra dunque, con le donne e gli uomini dell’Arma che parteciperanno

all’attività esclusivamente in chiave preventiva, incontrando e parlando ai ragazzi e

distribuendo materiale informativo.

Le giornate in cui verranno predisposti i presìdi nei vari comuni della Costiera sono:

Maiori – 14 agosto

Porto turistico ore 22.00 – 02.00

Capodanno d’estate Positano – 17 agosto

Spiaggia Grande ore 22.00 – 02.00 Positano – 21 agosto

Spiaggia Grande ore 22.00 – 02.00 Amalfi – 24 agosto

Piazza Flavio Gioia ore 22.00 – 02.00 Maiori – 28 agosto

Porto turistico ore 22.00 – 02.00

Minori in White



Verrà offerta la possibilità di eseguire il test tramite un etilometro e dei kit monouso sterili nello spazio dove sarà collocato il gazebo della Croce Rossa Italiana, con un medico e un infermiere volontario, oppure da soli in forma autonoma.